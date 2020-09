Spätestens 2030 soll die Mehrheit der Lastwagen in Luxemburg über einen Abbiegeassistenten verfügen. Grund für eine Subventionierung sieht das Mobilitätsministerium nicht.

Abbiegeassistenten lassen auf sich warten

(str) - Die Regierung hat nicht vor, den nachträglichen Einbau von Abbiegeassistenten durch steuerliche Vergünstigungen und Subventionen zu unterstützen. Das geht aus der Antwort von Mobilitätsminister François Bausch auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Nancy Arendt hervor.

Hintergrund für diese Entscheidung sei, dass diese Geräte ohnehin ab 2022 beziehungsweise ab 2024 europaweit bei der Neuzulassung von Lastwagen verpflichtend seien. Diese technischen Einrichtungen warnt Lastwagenfahrer mit einem akustischen oder optischen Signal vor Radfahrern und Fußgängern im direkten Umfeld ihres Fahrzeugs und kann bei Bedarf auch eine Notbremsung einleiten.

In Deutschland haben Unfallforscher festgehalten, dass etwa ein Drittel der Unfälle bei denen Radfahrer zu Tode kommen, durch einen Abbiegeassistenten verhindert werden könnten. Eine Vielzahl der Unfälle geschieht, wenn Lastwagenfahrer an Kreuzungen nach rechts abbiegen, ohne Radfahrer und Fußgänger am Fahrbahnrand zu registrieren.

In Luxemburg gibt es dazu keine präzisen Falldaten. Wie der Minister in seinem Antwortschreiben allerdings ausführt, sind zwischen 2014 und 2019 in Luxemburg sieben Fußgänger bei Unfällen mit Lastfahrzeugen ums Leben gekommen. Im gleichen Zeitraum wurden fünf Radfahrer bei Kollisionen mit einem Lastwagen schwer verletzt.

Das Mobilitätsministerium geht davon aus, dass mit der europaweiten Einbaupflicht zwischen 2028 und 2030 die Mehrheit der Lastwagen in Luxemburg über einen Abbiegeassistenten verfügen wird. Es sei nämlich so, dass der Fuhrpark der großen Lastwagen und Busse in Luxemburg ein Durchschnittsalter von 5,89 Jahren aufweise.

