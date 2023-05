Die Felswand wurde gesichert. Von der kommenden Woche an fahren nördlich von Ettelbrück wieder Züge.

Auf der Nordstrecke

Ab Montag rollen zwischen Ettelbrück, Kautenbach und Wiltz wieder Züge

Die Felswand wurde gesichert. Von der kommenden Woche an fahren nördlich von Ettelbrück wieder Züge.

(SH) - Wegen einer instabilen Felswand in Höhe von Bürden musste der Zugverkehr ab Ettelbrück in Richtung Norden am 14. März eingestellt werden. Wie die nationale Eisenbahngesellschaft CFL am Donnerstag mitteilt, wird der Betrieb auf den Teilstücken zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie zwischen Kautenbach und Wiltz am kommenden Montag, dem 8. Mai wieder aufgenommen.

Zur Sicherung der Felswand wurden Anker, Drahtgitter und Sicherheitsnetze angebracht. Dazu wurden insgesamt 469 Bohrungen mit einer Tiefe von bis zu 8,50 Meter in den Felsen durchgeführt. Die Fläche der Drahtgitter beläuft sich auf 4.700 Quadratmeter, jene der Sicherheitsnetze auf 915 Quadratmeter.

Das Teilstück zwischen Kautenbach und Clerf bleibt hingegen weiterhin gesperrt. Die Arbeiten zur Stabilisierung des Tunnels Schüttburg dauern weiter an.

