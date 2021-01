Um einen PCR-Test an den Drive-In-Stationen der Laboratoires Réunis durchzuführen, muss ab Montag ein Termin vereinbart werden.

Ab Montag: Patienten brauchen Termin für Covid-Teststationen

Um einen PCR-Test an den Drive-In-Stationen der Laboratoires Réunis durchzuführen, muss ab Montag ein Termin vereinbart werden.

(jwi) - Wie das Laborunternehmen Laboratoires Réunis (Labo) am Donnerstag mitteilt, werden ab Montag die Corona-PCR-Tests bei den Covid-Teststationen des Unternehmens nur noch nach Terminvereinbarung durchgeführt.



Dr. Gérard Schockmel: Fragen und Antworten zum Corona-Impfstoff Dr. Gérard Schockmel, Infektiologe in den Robert-Schuman-Kliniken, beantwortete am Dienstagabend Fragen aus der Bevölkerung zum Corona-Impfstoff.

Zudem müssen die Patienten bei dem Termin zusätzlich eine ärztliche Verordnung vorlegen, um sich testen zu lassen.

Die Termine können online vereinbart werden. Die Internetseite der Laboratoires Réunis ist in fünf Sprachen verfügbar.



Die einzelnen Teststationen:

P&R Junglinster

Beim Rossbur; L-6136 Junglinster

Drive-in

Beim Rossbur; L-6136 Junglinster Drive-in Strassen

Rue de Reckenthal; L- 2410 Strassen (Karate Club Strassen)

Drive-in

Rue de Reckenthal; L- 2410 Strassen (Karate Club Strassen) Drive-in Marnich

Marbuergerstrooss; L-9764 Marnach

Walk-in

Marbuergerstrooss; L-9764 Marnach Walk-in Mersch

Place St. Michel; L-7556 Mersch

Centre Covid-19

Die Ergebnisse der PCR-Tests werden innerhalb von 24 Stunden via Kurzmitteilung an die Patienten verschickt. Die Blutentnahmezentren von Labo und Gesond.lu bleiben indes weiterhin für reguläre Bluttests geöffnet, so das Unternehmen weiter.

„Labo“-Covid-Teststationen nicht Teil von Large Scale Testing Es ist wichtig anzumerken, dass die Covid-Teststationen von Laboratoires Réunis (Labo) nicht Teil des von der luxemburgischen Regierung organisierten Large Scale Testing sind. Daher müssen Personen, welche eine Einladung vom Gesundheitsministerium erhalten haben, weiterhin eine der acht Large Scale Testing-Teststationen nutzen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.