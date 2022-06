Im Juli wird die Tram erstmals in Richtung Bonneweg fahren - vorerst allerdings nur abends, im Schritttempo und ohne Passagiere.

Ausbau des Streckennetzes

Ab Juli fährt die Tram in Richtung Bonneweg

Im Juli wird die Tram erstmals in Richtung Bonneweg fahren - vorerst allerdings nur abends, im Schritttempo und ohne Passagiere.

Die Tram bahnt sich ihren Weg in Richtung Bonneweg. Am 11. September werden mit der Haltestelle Leschten Steiwer sowie dem Pôle d'échange Lycée Bonnevoie zwei weitere Haltestellen offiziell in Betrieb genommen.

Doch bereits zuvor wird die Tram zwischen dem Bahnhofsviertel und Bonneweg verkehren. Wie am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, wird die Tram vom 11. Juli an in einer Testphase abends im Schritttempo auf dem neuen Teilstück unterwegs sein. Von August an soll die Tram auf diesem Abschnitt unter normalen Bedingungen unterwegs sein, dies aber vorerst ohne Passagiere.

Tram fährt noch vor der Rentrée nach Bonneweg Derzeit hat die Tram am Bahnhof Endstation. Am Wochenende des 10. und 11. Septembers soll sich das ändern: Dann geht es bis nach Bonneweg.

Reisende werden erst vom 11. September an zum Pôle d'échange Lycée Bonnevoie befördert. Vom Bahnhof zur neuen Endstation ist dann eine Fahrtzeit von 3 Minuten und 40 Sekunden vorgesehen.

Der Monat September wird zudem der Startschuss sein für die Arbeiten am weiteren Ausbau des Streckennetzes. Dann wird nämlich mit dem Ausbau Richtung Lycée Vauban begonnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.