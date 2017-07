(SH) - Autofahrern war es monatelang ein Dorn im Auge. Am Freitag ist dies nun vorbei: Am Hellinger Kreuz wird dann freie Fahrt herrschen.

Wie die Straßenbauverwaltung am Donnerstag mitteilte, wird das Autobahnkreuz der A13 in Hellingen nach rund zweieinhalb Jahren ab Freitag frei befahrbar sein.



Seit Dezember vergangenen Jahres ist die Autobahn in Höhe von Hellingen in beiden Richtungen jeweils auf zwei Spuren befahrbar. Die Zu- und Abfahrt waren jedoch noch für den Verkehr gesperrt. Der Kreisverkehr auf der N13 wurde bereits am Donnerstag für den Verkehr geöffnet.