(SH) - Ein lang gehegter Wunsch der Studentenvereinigung ACEL geht ab Dienstag in Erfüllung: Ab dem 1. August können alle Studenten die öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg kostenlos nutzen - ganz gleich, wo sie studieren.

Bisher profitierten nur Studenten, die an der Universität in Luxemburg studieren, vom gratis Transport. Nun werden jedoch auch Studenten, die an einer Schule im Ausland eingeschrieben sind, miteinbezogen.



Studenten, die vom kostenlosen Transport profitieren wollen, müssen einen Immatrikulationsnachweis ihrer Universität sowie ein elektronisches Ticket, das sie am Fahrkartenschalter erhalten, vorzeigen. Am Schalter werden dann die nötigen Schritte durchgeführt. Das Ticket ist jeweils für ein Schuljahr gültig. Es kann ab dem 1. August beantragt werden und gilt dann bis zum 30. September des darauffolgenden Jahres.

Treffen und Petition



Bis es jedoch zum kostenlosen Transport kam, musste die ACEL einen langen Kampf auf sich nehmen. Bereits im Januar dieses Jahres fand ein Treffen zwischen der Vereinigung und den Ministern Marc Hansen und François Bausch statt. Eine Petition sollte ebenfalls dazu beitragen, dass der Wunsch umgesetzt wird. Mit der Einführung des Artikels 11 der Ministerialverordnung wurde der Weg zum kostenlosen Transport für die Studenten dann am 14. Juli eröffnet.

