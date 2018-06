Am Dienstag wird das Radargerät am Ende der A4 vor dem Kreisverkehr Raemerich eingeschaltet. Somit sind nun 24 Blitzer in Luxemburg aktiv. Unsere Karte zeigt wo.

Ab Dienstag blitzen 24 Radargeräte

(m.r./SH) - Am Dienstag wird das Radargerät am Ende der Autobahn A4 vor dem Kreisverkehr Raemerich in Betrieb genommen. Auf dem Streckenabschnitt sind 90 Stundenkilometer erlaubt. In den vergangenen Wochen wurden somit drei neue fixe Radargeräte scharf gestellt.



Ende Mai wurden bereits zwei Blitzer - auf der N8 zwischen Saeul und Brouch sowie auf dem CR 118 zwischen Mersch und Angelsberg - in Betrieb genommen. Zuvor waren auf dem Streckenabschnitt auf dem CR 118 90 km/h erlaubt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde aber auf 70 km/h gesenkt.



Die Installation weiterer Blitzer ist dieses Jahr nicht mehr geplant. Das zuständige Infrastrukturministerium überprüft aber unter anderem zurzeit anhand einer Studie, ob die Installation von Ampelradargeräten die Verkehrssicherheit hierzulande verbessern kann. Die Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres ausgewertet werden.



Insgesamt blitzen in Luxemburg nun 24 Radargeräte. Die genauen Standorte können Sie der Karte entnehmen.