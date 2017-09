(SH) - Ab 2018 wird es an Luxemburgs Straßen vermehrt blau aufleuchten. Ab dann wird die Straßenbauverwaltung nämlich blaue Reflektoren anschaffen. Hierdurch sollen Wildunfälle vermieden werden. Wie Nachhaltigkeitsminister François Bausch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des DP-Abgeordneten Gusty Graas erklärt, sollen diese nach und nach die weiß-roten Reflektoren, die seit Jahrzehnten am Straßenrand angebracht sind, ersetzen.



Das Licht, das von den blauen Reflektoren gespiegelt wird, soll vor allem auf Haarwild wie eine Hecke wirken. Dadurch soll es davon abgehalten werden, auf die Straße zu laufen. Wie François Bausch betont, sei der positive Effekt der Reflektoren zwar nicht eindeutig belegt, es gebe jedoch keinen negativen Impakt.



Seit 2014 seien die blauen Reflektoren bereits auf einigen Landstraßen im Raum Grevenmacher und Echternach getestet worden. Die Straßenbauverwaltung verfüge zwar nicht über Statistiken, die belegen, dass dadurch Wildunfälle vermieden wurden, Förster hätten aufgrund ihrer Beobachtungen und Erfahrungen jedoch positive Auswirkungen der blauen Reflektoren festgestellt.