Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, führen die Sicherheitskräfte am Sonntag von 7 bis 13 Uhr im Tunnel Gousselerbierg eine Sicherheitsübung durch. Autofahrer müssen deshalb einen Umweg in Kauf nehmen.

A7 am Sonntag wegen Sicherheitsübung gesperrt

(SH) - Wegen einer großangelegten Sicherheitsübung des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), der Inspection du travail et des mines (ITM) und der Polizei im Tunnel Gousselerbierg wird die A7 zwischen Lorentzweiler und Merscherberg am Sonntag zwischen 7 und 13 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.



Die Umleitung wird ausgeschildert und führt über die N7.