Am Mittwochvormittag kam es auf der Autobahn A6 in Richtung Belgien zu einem Verkehrsunfall, in dem vier Schwertransporter verwickelt waren. Der Verkehr wurde zeitweilig unterbrochen.

Lokales 7

A6: Verkehrsunfall mit mehreren Lastwagen

Am Mittwochvormittag kam es auf der Autobahn A6 in Richtung Belgien zu einem Verkehrsunfall, in dem vier Schwertransporter verwickelt waren. Der Verkehr wurde zeitweilig unterbrochen.

(rc) - Am Mittwoch kurz nach 8.30 Uhr kollidierten auf der Autobahn A6 in Richtung Belgien vier Lastwagen miteinander. Der Unfall passierte auf der Höhe der Autobahnkreuzung Gasperich.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé

Wie die Polizei auf LW-Nachfrage hin bestätigte, wurde der Verkehr durch die Kollision nur leicht beeinträchtigt, da die Autobahn derzeit nur wenig befahrt wird. Um 10.30 Uhr standen die Schwertransporter noch immer auf einer der beiden Spuren. Der kurze Streckenabschnitt zwischen der Ausfahrt Metz (Richtung Belgien) und der Einfahrt (vom Kreisverkehr Gluck aus) ist bis auf Weiteres gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden derzeit umgeleitet (Stand: 10.30 Uhr).

Der Unfall forderte laut Polizei keine Verletzten, ein Lastwagenfahrer kam jedoch zur Kontrolle ins Krankenhaus. Im Einsatz waren die Polizei, der Notarzt und der Rettungsdienst.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.