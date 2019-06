Die Testphase ist lanciert. In den kommenden Wochen soll sich zeigen, ob der Verkehr nun besser fließt. Es ist der erste Schritt eines Gesamtkonzeptes.

A6: Tempo 90 morgens im Berufsverkehr

Diana HOFFMANN Die Testphase ist lanciert. In den kommenden Wochen soll sich zeigen, ob der Verkehr nun besser fließt. Es ist der erste Schritt eines Gesamtkonzeptes.

Einige werden sich am Montagmorgen wundern oder gewundert haben. Auf der Autobahn A6 von Sterpenich (B) bis zur A1, Ausfahrt Kirchberg, gilt plötzlich Tempo 90. Daran sind aber kein spezieller Unfall oder zu hohe Ozonwerte schuld. Bis zum 12. Juli wird dies an Werktagen zwischen 6.15 und 9.15 Uhr immer so sein. Also immer dann, wenn besonders viel Verkehr ist. Ziel ist, herauszufinden, ob der Verkehr dann besser fließt und die Geschwindigkeit dauerhaft angepasst werden soll.



Gerade das starke Abbremsen bei hoher Geschwindigkeit würde das Unfallrisiko und die Staugefahr steigern, meinte Roland Fox, Direktor der Straßenbauverwaltung bei einer Pressekonferenz Anfang Mai, als die neue Maßnahme präsentiert wurde.

Die Autobahn A6 in Richtung Belgien. Foto: Guy Jallay

In anderen Städten ist 90km/h zu Stoßzeiten bereits eine Realität

Mit diesem neuen Konzept ist Luxemburg aber mitnichten Vorreiter. Auch in vielen anderen Städten, wie etwa rund um Straßburg (F), seien Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen oder mancherorts auch zu Stoßzeiten bereits eine Realität, sagte dazu Minister François Bausch.

Ein neues Konzept für die Autobahn A6 Mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung und der Möglichkeit die Pannenspur zu Stoßzeiten zu nutzen, soll der Verkehr auf der Autobahn A6 in Zukunft besser fließen.

Vor drei Jahren wurde auf Teilen der A4 rund um Straßburg (von Kronenbourg bis Reichstett) die Geschwindigkeit auf 90 km/h reduziert. Für Lastwagen auf 80 km/h. Wie das französische Umweltministerium mitteilte, sei dies, um „die Sicherheit und den Verkehrsfluss zu erhöhen und die Auswirkungen auf die Umwelt wie Luft- und Lärmverschmutzung zu verringern“.



Die Infrastruktur ist bereits vorhanden

Die Geschwindigkeitsreduzierung in Luxemburg ist Teil eines Gesamtkonzeptes für die Autobahn A6/A1 zwischen der belgischen Grenze und Kirchberg (siehe weiter unten). Diesem war eine Machbarkeitsstudie vorausgegangen, die positiv ausgefallen sei, versicherte Minister Bausch. Bislang sind die Resultate aber nicht einsehbar.

Die richtige Infrastruktur für den ersten Schritt ist hierzulande bereits vorhanden. Die dynamischen Schilderbrücken können je nach Verkehrslage die Geschwindigkeit begrenzen. Bereits jetzt werden Verkehrsteilnehmer auf Stauenden, Unfälle oder Glatteis hingewiesen.



3 In der Testphase gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung von 90 Km/h in den Spitzenzeiten zwischen 6.15 Uhr und 9.15 Uhr. Foto: Guy Jallay

Doch nicht überall wird eine 90 -km/h-Regelung als Teillösung des Stauproblems gesehen. Wissenschaftler der TU Dresden (D) haben zwar nachweisen können, dass Geschwindigkeiten sich angleichen und so riskantes Verhalten abnimmt. Allerdings gelte dies für eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h im dichten Verkehr.



Flickwerk Die Idee der Covoiturage-Spur auf der A 6 ist nicht zu Ende gedacht.

Wie sich die neue Regelung bewährt, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Einen Versuch ist es allemal wert. Um es mit den Worten von Jürg Röthlisberger, dem Schweizer Direktor des Bundesamts für Straßen, zu sagen: „Besser langsam fahren, als schnell stauen.“

Wie sich die neue Regelung bewährt, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Foto: Guy Jallay

Gesamtkonzept: Standspur für Busse und Fahrgemeinschaften ausgebaut

Auf der belgischen Autobahn E411 zwischen Arlon und der luxemburgischen Grenze gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack, auf das, was die Regierung auch hierzulande vorhat. Dort wurde die Standspur auf elf Kilometern ausgebaut, um dann von Bussen und Mitfahrgelegenheiten genutzt werden zu können.

Was aufs Erste einfach und logisch klingt, ist jedoch eine technische und bauliche Herausforderung. Die Arbeiten in Luxemburg sollen voraussichtlich 2021 beginnen und sozusagen eine Weiterführung des „belgischen Konzeptes“ auf der E411 sein.



Die Standspur muss im Schnitt ein Meter breiter werden. Foto: Pierre Matgé

So ist zunächst geplant, die Autobahn A6 zwischen der belgischen Grenze und der Ausfahrt Capellen auf einem Abschnitt von 6,5 Kilometern auszubauen. Hierzu ist ein Ausbau der Standspur von im Schnitt einem Meter nötig.



Da zu Stoßzeiten, wenn die Standspur als Fahrspur genutzt werden kann, eine Pannenspur wegfällt, müssen Notfallbuchten gebaut werden. In diesem Fall werden es neun sein. Darüber hinaus müssen Anpassungsarbeiten an der Auf- und Abfahrt Steinfort vorgenommen werden und es werden Umbauarbeiten bei der Auf- und Abfahrt der Aire de Capellen notwendig.

Ist die Autobahn dann breiter, müssen die technischen und rechtlichen Finessen geklärt werden. Zunächst müssen sechs dynamische Schilderbrücken angebracht werden, die anzeigen, wann die Standspur von Bussen und Mitfahrgelegenheiten genutzt werden darf. Außerdem wird ein Kamerasystem installiert werden. 20 Videokameras werden angebracht, um Gefahrenstellen zu erkennen und gegebenenfalls den Seitenstreifen zu sperren. Auch Kontroll- und Sanktionssysteme zur Detektion des Besetzungsgrades sind in Entwicklung. Die neuen Gegebenheiten müssen ebenso im Code de la route festgehalten werden und es muss definiert werden, wie viele Personen eine Fahrgemeinschaft bilden.



Ein späteres Ziel ist dann die Priorisierung von Fahrgemeinschaften und Bussen auf quasi dem gesamten Autobahnnetz, durch das Anlegen eines Fahrgemeinschaftsstreifens auf der linken, inneren Spur. Die Arbeiten werden ersten groben Schätzungen zufolge wohl frühstens 2023 abgeschlossen sein.

Wie sich die neue Regelung bewährt, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Foto: Guy Jallay





