Auf der A6 in Richtung Luxemburg war am Dienstagnachmittag Geduld gefragt. Die Autobahn musste nach einem Unfall zwischenzeitlich gesperrt werden.

A6: Kollision sorgt für Stau

Auf der A6 in Richtung Luxemburg war am Dienstagnachmittag Geduld gefragt. Die Autobahn musste nach einem Unfall zwischenzeitlich gesperrt werden.

(SH) - Verkehrschaos auf der A6 in Richtung Luxemburg am Dienstagnachmittag: Nachdem es durch die Baustellen in Höhe von Helfenterbrück und Strassen zu einem Stau und dann zu einem Unfall gekommen war, musste die Autobahn zwischenzeitlich gesperrt werden.

Gegen 14.15 Uhr hatte der Fahrer eines Lieferwagens das Stauende zu spät bemerkt. Er war gegen einen Wagen geprallt, woraufhin sich sein Lieferwagen überschlagen hatte und auf der Seite liegen geblieben war. Der Fahrer im Lieferwagen zog sich schwerere Verletzungen zu, jener im Fahrzeug wurde leicht verwundet.

Durch die Wucht des Aufpralls war der Wagen unterdessen mit einem Lieferwagen kollidiert, der sich vor ihm befand. Dieser Lieferwagen wurde gegen einen weiteren Lieferwagen gedrückt.

Die Autobahn musste für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden, ist mittlerweile aber wieder befahrbar.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.