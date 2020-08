Ein Fahrzeug geriet am späten Samstagvormittag auf der A6 in Brand. Es war nur einer von mehreren Einsätzen für die Rettungskräfte.

A6: Fahrzeug in Brand

(SH) - Zwischen dem Cessinger Kreuz und dem Gaspericher Kreuz auf der A6 war am Samstag gegen 11.30 Uhr ein Fahrzeug in Brand geraten. Die hauptstädtische Feuerwehr war mit den Löscharbeiten betraut. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Für die Rettungskräfte war es unterdessen nicht der einzige Einsatz am Samstag. Kurz vor 16 Uhr war es auf der A3 zwischen dem Gaspericher Kreuz und dem Kreisverkehr Gluck zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Neben den Rettungsdiensten aus Luxemburg-Stadt und Hesperingen waren auch Krankenwagen aus Düdelingen und Luxemburg-Stadt im Einsatz.

Leicht verletzt wurden zudem ein Radfahrer, der gegen 15.40 Uhr in der Rue Théodore Eberhard in Luxemburg-Stadt angefahren worden war, sowie ein Fußgänger, der gegen 15.30 Uhr in der Rue du Puits Romain in Bartringen von einem Wagen erfasst worden war.

