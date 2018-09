Bauarbeiten auf der Autobahn zwischen Sterpenich und Arlon haben am ersten Arbeitstag für einen Zusammenbruch des Feierabendverkehrs in Richtung Belgien gesorgt. Am Dienstagmorgen sah es in der Gegenrichtung ähnlich aus.

A6/E411: Verkehrschaos bis zum Frühjahr

Bauarbeiten auf der Autobahn zwischen Sterpenich und Arlon haben am ersten Arbeitstag für einen Zusammenbruch des Feierabendverkehrs in Richtung Belgien gesorgt. Am Dienstagmorgen sah es in der Gegenrichtung ähnlich aus.

(str) - Die Befürchtungen der betroffenen Autofahrer sind eingetreten: Die Arbeiten am Straßenbelag haben auf der Autobahn zwischen Sterpenich und Arlon gesorgt gleich am ersten Arbeitstag für einen völligen Zusammenbruch des Feierabendverkehrs in Richtung Belgien. Am Dienstagmorgen passierte dann Ähnliches in der morgendlichen "Rush Hour" Richtung Luxemburg.

Gegen 17.30 Uhr am Montag meldete der Automobile Club ACL am 11,5 Kilometer Stau auf der Autobahn A6, von der Ausfahrt Bridel bis hin zur Grenze. Jenseits der belgischen Grenze erstreckte sich der Stau dann noch etwa über die gleiche Distanz bis zur Ausfahrt 31. Anstatt einer üblichen Fahrtzeit von rund 12 Minuten wurden die Autofahrer vor eine 75-minütige Geduldsprobe gestellt. Auch die völlig überlasteten Ausweichrouten waren überlastet.



Am Dienstagmorgen dann das gleiche Bild in der Gegenrichtung: Belgischen Medienberichten zufolge staute es sich in Richtung Luxemburg auf 18 Kilometern Länge.

Und Besserung ist nicht in Sicht. Denn die Erneuerung des Straßenbelags auf der belgischen Autobahn E411 soll bis zum Frühjahr 2019 andauern. Während dieser Zeit ist die Autobahn in beide Fahrtrichtungen auf je eine Fahrspur eingeschränkt.