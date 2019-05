Wegen Arbeiten am neuen Autobahnverteiler in Steinbrücken steht eine Vollsperrung der Autobahn A4 im Baustellenbereich bevor.

A4 wird vom 7. bis zum 11. Juni gesperrt

Wegen Arbeiten am neuen Autobahnverteiler in Steinbrücken steht eine Vollsperrung der Autobahn A4 im Baustellenbereich bevor.

(B.R.) - Die Arbeiten am neuen Autobahnverteiler in Steinbrücken schreiten voran. Autofahrern dürften die beiden Bauwerke, die derzeit entlang der N 13 stehen, aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um Brückenbauwerke, die unter die Autobahn geschoben werden.

Dafür wird die Escher Autobahn (A 4) am 7. Juni von 22 Uhr an komplett in beide Richtungen gesperrt. Jedes einzelne Bauwerk wiegt 5000 Tonnen. Vorgesehen ist ein Schub von bis zu zwei Meter pro Stunde. Läuft alles nach Plan, soll die Autobahn am Dienstagmorgen, den 11. Juni, wieder befahrbar sein.

Weitere Arbeiten stehen bevor

Die beiden Brückenbauwerke sind Bestand eines großen Verteilerkreises unterhalb der Autobahn. Die aktuelle Autobahnbrücke wird dann nicht mehr genutzt. Mit den Bauarbeiten am Verteiler selbst soll im kommenden Jahr begonnen werden.

In einer ersten Phase werden nur die Abfahrt aus Esch kommend und die Zufahrt Richtung Luxemburg gebaut. Dies um die Ortschaft Steinbrücken und die Rue de l'Europe zu entlasten.