A4 wieder eröffnet

Zwischen Freitagabend und Montagnacht war die A4 von Foetz bis zum Autobahnkreuz Cessingen gesperrt. Zwei Brücken wurden unter die A4 geschoben.

(na) - Autofahrer, die im Süden unterwegs sind, ist es nicht entgangen: Die A4 und die N13 waren beide über das verlängerte Wochenende in Höhe von Steinbrücken gesperrt. Dies, weil zwei Brücken, die Teil des neuen Autobahnverteilers sein werden, unterhalb der Autobahn geschoben wurden.

7 Links und rechts der N 13 befinden sich die neuen Unterführungen nun unterhalb der A 4. Vorerst wird der Verkehr auf der Dreikantonstraße noch unter der alten Brücke (Bildmitte) hindurchführen. Foto: Anouk Antony

4500 Tonnen

Am Samstagnachmittag hatte der eigentliche Schiebevorgang begonnen. Am Montag waren die jeweils 4 500 Tonnen schweren Unterführungen am frühen Nachmittag bereits richtig positioniert, wie Tino Baiocchi, verantwortlicher Projektleiter von der Straßenbauverwaltung, auf Nachfrage bestätigte. „Wir hatten keine bösen Überraschungen“, erklärte er.

Zu dem Zeitpunkt stand der Straßenbauverwaltung noch der Wiederaufbau der Autobahnfahrbahn in dem Bereich über den beiden Brücken bevor. Gemäß Planung wurde die Autobahn in der Nacht zum Dienstag, gegen 3 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben.

Ende der Baustelle erst 2022

Die Sperrung der Autobahn wurde auch genutzt, um notwendige Wartungsarbeiten durchzuführen. Abgeschlossen sind die Arbeiten in Steinbrücken aber damit noch längst nicht. 2020 wird die nächste Phase des Baus des Autobahnverteilers in Angriff genommen.

Geplant sind neue Autobahnzufahrten, die in einen ovalen Kreisverkehr münden werden. Dieser wird unterhalb der beiden neuen Brücken führen. 2022 sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. So lange müssen die beiden neuen Unterführungen noch darauf warten, dass der Verkehr durch sie hindurchgeleitet wird.