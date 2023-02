Zwischen Freitagabend und Montagmorgen ist der Autobahnabschnitt zwischen dem Kreisverkehr Raemerich und der Kreuzung Lankelz gesperrt.

Bau der Liaison Micheville

A4 am Wochenende teilweise gesperrt

Die Autobahn A4 wird zwischen Freitagabend 21 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr auf dem Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Raemerich und der Kreuzung Esch-Lankelz in beide Richtungen gesperrt. Dies teilte die Straßenbauverwaltung am Dienstag in einem Presseschreiben mit. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der künftigen Liaison Micheville, die im Juni für den Verkehr geöffnet werden soll.

Diese Umleitungen gelten zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Grafik: Administration des ponts et chausées.

Der Verkehr wird über die Straßen N31, N4 und CR110 durch das Escher Stadtgebiet hindurch umgeleitet.

Bis Sommer gelten Verkehrsbeschränkungen

Ab Montagmorgen, 6 Uhr, wird der Autobahnabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. Bis zum Sommer wird jedoch nur jeweils eine Spur in jede Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Die Höchstgeschwindigkeit wird während dieser Zeit auf 70 km/h reduziert.

