(na) - In der Nacht zum Samstag ereigneten sich zwei Unfälle auf dem Autobahnnetz. Gegen 21.25 Uhr kam es auf der A3 kurz vor der Ausfahrt Livingen, in Richtung Luxemburg, zu einem Unfall in dem zwei Wagen und ein Lastwagen verwickelt waren.



Zwei Autofahrer überholten den Lastwagen. Der erste war bereits wieder auf die rechte Spur gefahren, als er plötzlich bremste und wieder auf die Überholspur wendete. Der zweite Autofahrer konnte ihm nicht ausweichen.



Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in den Lastwagen. Auch der erste Autofahrer kollidierte mit dem Lastwagen, um dann gegen die kalifornische Mauer geschleudert zu werden. Dieser Autofahrer wurde als einziger verletzt.

Ein Alkoholtest verlief positiv und Strafanzeige wurde erstellt.

Auch ein Unfall auf der A4



In der Nacht verlor ein Autofahrer auf der verschneiten A4 bei Leudelingen, Richtung Luxemburg, die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Leitplanken. Das Auto drehte sich mehrmals um die eigene Achse, krachte erneute gegen die Leitplanken ehe es endlich zum Stehen kam. Niemand wurde verletzt allerdings entstand am Fahrzeug ein Totalschaden.

Wie sich herausstellen sollte, war das Auto mit Sommerreifen bestückt. Auch stellte die Polizei fest, dass der Fahrer zur Zeit einem Fahrverbot unterliegt und dass er noch nie im Besitz eines gültigen Führerscheines gewesen ist. Gegen den Fahrer wurde Protokoll errichtet.