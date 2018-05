Am Grenzübergang Düdelingen machten Beamte der Zollverwaltung am Donnerstagmorgen eine Entdeckung der besonderen Art.

A3: Fünf Menschen auf Sattelschlepper versteckt

(TJ) - Beamte der Zollverwaltung entdeckten im Rajhmen einer Kontrolle am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr am Grenzübergang Düdelingen auf der Autobahn A3 vier Erwachsene und ein Kind im Auflieger eines Lastwagens. Der in Großbritannien zugelassene Sattelschlepper war auf dem Weg von Frankreich nach Belgien.



Die fünf Personen wurden der Flüchtlingsannahmestelle übergeben, Ermittlungen sollen weitere Hintergründe ans Tageslicht bringen.