(m.r.) - Auf der A3 in Richtung Frankreich ist ein Betonmischfahrzeug umgekippt. Der Unfall ereignete sich auf dem Zubringer aus Richtung Howald.

Die Räumarbeiten zogen sich bis in den späten Nachmittag, weil der Lastwagen mit zwei Kränen aufgerichtet werden musste und die Auffahrt auf die A3 gesperrt war. Dadurch staute sich der Verkehr bis in die Industriezone Howald, wo die Autofahrer lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten.