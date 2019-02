Den französischen Behörden fehlt wohl das Geld, um ihren Teil der Autobahn zwischen Thionville und Luxemburg-Stadt auszubauen. In Luxemburg will man am A3-Projekt festhalten.

A3-Ausbau geht wohl nicht grenzüberschreitend

Nur wenige Tage nachdem der Zeitplan für den Ausbau der A3 bekannt wurde, scheint das Projekt nun vor Problemen zu stehen. Denn dem "Républicain Lorrain" zufolge könnte den französischen Behörden für den Ausbau ihres Teils der Strecke zwischen Thionville und Luxemburg-Stadt, der A31 in Frankreich, das Geld fehlen.

"Falls sich diese Meldung bestätigt, wäre das natürlich sehr bedauerlich", so die Sprecherin des Mobilitätsministeriums, Dany Frank. Entsprechende Pläne seien allerdings noch nicht offiziell bestätigt worden. In jedem Fall will man aber in Luxemburg am Ausbau der A3 auf zwei Mal drei Spuren festhalten.

Engpass befürchtet

Eine einseitige Fertigstellung der Arbeiten würde allerdings zu einem Engpass an der Grenze führen. Die Verkehrsfluss für die Grenzgänger würde somit nicht wirklich verbessert werden, so Frank. Bis zu 90.000 Autofahrer nutzen täglich den Streckenabschnitt zwischen Thionville und Luxemburg.

Die Arbeiten werden allerdings auch dazu genutzt, die Zufahrt zum Containerumschlagplatz CFL Multimodal im Raum Bettemburg/Düdelingen zu verbessern. Der Ausbau soll Anfang 2020 mit dem Abschnitt zwischen dem Verteiler Gasperich und der Autobahnraststätte Berchem beginnen.