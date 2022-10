A3 am Wochenende gesperrt

Am Wochenende wandert die neue Eisenbahnbrücke an der A3 an ihren endgültigen Platz, die Autobahn wird daher für den Verkehr gesperrt.

Glenn SCHWALLER Am Wochenende wandert die neue Eisenbahnbrücke an der A3 an ihren endgültigen Platz, die Autobahn wird daher für den Verkehr gesperrt.

An diesem Wochenende wird die neue Bowstring-Eisenbahnbrücke an der A3 an ihre endgültige Position über die Autobahn geschoben. Die A3 wird daher auf der gesamten Länge zwischen den Autobahnkreuzen Bettemburg und Gasperich für den Verkehr gesperrt. Dies teilt die Straßenbauverwaltung am Mittwoch mit.

Sperrung beginnt am Freitagabend

Ab Freitag, 20 Uhr, wird die A3 samt der dazugehörigen Auffahrten zunächst in Fahrtrichtung des Gaspericher Kreuzes gesperrt. Zwei Stunden später, um 22 Uhr, wird der Autobahnabschnitt dann auch in Fahrtrichtung der französischen Grenze gesperrt. Wegen der Vorbereitungsarbeiten kann es jedoch bereits einige Stunden im Vorfeld zu Verkehrsbehinderungen kommen.

So ist schon ab 18 Uhr keine Zufahrt zur Raststätte „Aire de Berchem“ in Richtung des Gaspericher Kreuzes mehr möglich. Ab 20 Uhr wird auch die Raststätte in der entgegengesetzten Fahrtrichtung gesperrt.

Die Sperrungen dauern bis jeweils Montag, 6 Uhr. Die Umleitung erfolgt über die Autobahnen A13, A4 sowie A6.

