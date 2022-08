Wegen der Erneuerung der Fahrbahn wird ein Teilstück der Autobahn am Wochenende für den Autoverkehr gesperrt.

Zwischen Schifflingen und Esch

A13 am Wochenende teilweise gesperrt

(GlS) - Wegen der Erneuerung der Fahrbahn wird die Autobahn A13 in Richtung Petingen zwischen dem Verteiler Schifflingen und der Ausfahrt Esch am Wochenende gesperrt. Dies teilte die Straßenbauverwaltung am Dienstag mit.

Die Sperrung des Autobahnabschnitts beginnt am Freitag um 21 Uhr und dauert bis Montagmorgen, 6 Uhr. Der Verkehr wird über den CR169 und den CR164 durch Foetz umgeleitet.

