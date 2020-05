Arbeiten an den Autobahntunnels Cents und Howald werden am Wochenende auf der A1 für Umleitungen sorgen.

A1: Tunnelarbeiten am Wochenende

(SH) - Die Straßenbauverwaltung hat für dieses Wochenende in gleich zwei Autobahntunnels Arbeiten vorgesehen: Im Tunnel Cents wird ein neuer Belag verlegt, im Tunnel Howald stehen Wartungsarbeiten an. Deshalb kommt es von Freitag 21 Uhr bis Sonntag 20 Uhr zu Sperrungen und Umleitungen.

Von Freitag 21 Uhr bis Samstag 16 Uhr ist die A1 zwischen den Zubringern Senningerberg und Hamm gesperrt, ebenso wie die Zufahrten von Kirchberg und der A7 in Richtung Hamm. Die Umleitung führt über die Ausfahrt Senningerberg, die N1, N1A und N2A.

Tunnel-Wartungsarbeiten zwischen März und Juni geplant In den Unterführungen des Landes ist es wieder Zeit für einen Frühjahrsputz. Bis Anfang Juni sollen insgesamt 25 Tunnel und Wildübergänge gewartet werden.

Von Freitag 22 Uhr bis Samstag 6 Uhr ist die A1 in Richtung Gaspericher Kreuz zwischen dem Zubringer Hamm und dem Gaspericher Kreuz gesperrt, ebenso wie die Auffahrt in Richtung Gaspericher Kreuz am Zubringer Hamm. Die Umleitung führt vom Kreisverkehr Irrgarten über die N1, N2 und B3 bis in den Kreisverkehr Gluck.

Von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 18 Uhr ist die A1 in Richtung Trier zwischen den Zubringern Hamm und Kirchberg gesperrt. Hier führt die Umleitung über die N2A, N1A und N1.

