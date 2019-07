Die Straßenbauverwaltung erklärt, wieso es zu einem derart langen Stau kam und die Baustelle trotz Hitze nicht verschoben wurde.

Lokales 2 Min.

A1: Nach dem Stau und der Hitze

Diana HOFFMANN Die Straßenbauverwaltung erklärt, wieso es zu einem derart langen Stau kam und die Baustelle trotz Hitze nicht verschoben wurde.

Es gab kein Vor und kein Zurück mehr – so erging es am Wochenende vielen Personen, die bei über 30 Grad auf der Autobahn A 1 in Richtung Trier im Stau standen. Teilweise reichte der Verkehr mehr als zehn Kilometer bis fast zum Bettemburger Kreuz auf die A 3 in Richtung Luxemburg-Stadt zurück. Der Stillstand löste bei Vielen Unverständnis aus und wirft Fragen auf, wie es dazu kommen konnte.



„Die Arbeiten wegen der Hitze zu verlegen war aber keine Option“, sagt Ralph Di Marco, Pressesprecher der Straßenbauverwaltung. „Temperaturen wie diese sind kein meteorologischer Grund, das nicht gearbeitet werden kann. Dies, solange die nötigen Sicherheitsvorkehrungen gegen die Hitze getroffen werden.“ Ursachen für eine Verschiebung der Arbeiten können vielmehr sehr tiefe Temperaturen oder starker Regen sein.



Polizei rät, A1 zu meiden Teilsperrung der Autobahn führte am Samstag zu kilometerlangen Staus.

Straßenbelag wurde erneuert



Anders als in anderen Ländern werden in Luxemburg bestimmte Arbeiten in einem Stück durchgeführt. Während dieser Zeit wird bis zu 72 Stunden Tag und Nacht in Schichten gearbeitet. Auch bei der Baustelle auf der A 1 am Wochenende zwischen dem Verteiler Hamm und dem Verteiler Kirchberg war das der Fall. 50 Stunden waren die Arbeiter dort im Einsatz, um den Straßenbelag zu erneuern. „Wenn die Arbeiten nur außerhalb der Stoßzeiten gemacht werden, würde es sehr lange dauern“, erklärt der Sprecher.



Bei der Planung der Baustellen orientiert sich die Straßenbauverwaltung auch an den Feiertagen und Ferien in Luxemburg sowie an denen in den Nachbarländern. Jedoch ist immer irgendwo irgendetwas los. Aus einem, bislang nicht nachvollziehbaren Grund seien an diesem Wochenende besonders viele Lastwagen unterwegs gewesen, meint Di Marco. Generell wird aber samstags und sonntags ein höheres Verkehrsaufkommen gemessen als noch vor einigen Jahren. Die Umleitungen waren ausgeschildert und die Bevölkerung im Vorfeld über die Arbeiten informiert worden.



Notruf aus dem Stau Nachdem am Samstag mehrere Notrufe von Personen im Stau eingegangen waren, begaben sich die Helfer dorthin und gingen präventiv vor.

Einigen Autofahrern riss dennoch der Geduldsfaden. Sie riskierten hohe Strafen und Unfälle, indem sie den Rückwärtsgang einlegten oder auf der Autobahn wendeten. Die Rettungskräfte und Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung taten indes ihr Mögliches und verteilten Wasser an die Verkehrsteilnehmer, die in ihren Wagen der brühenden Hitze ausgesetzt waren.



Tunnel Howald geschlossen



Weiter verschärft wurde die Lage auf der Autobahn noch dadurch, dass der Tunnel Howald gegen 16 Uhr für eine Stunde gesperrt werden musste. „In dem Tunnel war es zu einer Hitzeentwicklung, möglicherweise durch die Wärmeproduktion von Lastwagen, gekommen, sodass ein Alarm ausgelöst wurde“, sagt Di Marco.



Auch am Sonntag staute sich der Verkehr wieder auf der A 1. Diesmal aber weitaus weniger.