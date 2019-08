Die Beleuchtungsmasten auf rund zehn Kilometern Autobahn werden entfernt. Die Arbeiten beginnen am Dienstag.

A1/A13: Beleuchtung verschwindet teilweise

Diana HOFFMANN Die Beleuchtungsmasten auf rund zehn Kilometern Autobahn werden entfernt. Die Arbeiten beginnen am Dienstag.

Spätestens ab Donnerstag wird es nachts etwas dunkler auf der Autobahn A13 sein. Zwischen dem Tunnel Aessen und dem Tunnel Ehleringen wird die Autobahnbeleuchtung in den kommenden Tagen abmontiert.



Aus diesem Grund ist auf dem gut fünf Kilometer langen Streckenabschnitt ab Dienstag 10 Uhr jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Donnerstag um 16 Uhr.



Am Samstag und am 31. August wird aus dem gleichen Grund jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen auf der Autobahn A1 zwischen dem Tunnel Howald und der Auf- respektiv Abfahrt Sandweiler gesperrt. Dies ebenfalls auf einer Strecke von etwa fünf Kilometern.



Weiß ist das neue Gelb: Umrüstung der Autobahnbeleuchtung In Luxemburg werden die alten Lampen entlang der Autobahnen ausgetauscht – aus rein pragmatischen Gründen. In einem Pilotprojekt wurde an der A6 zwischen Strassen und dem Autobahnkreuz Gasperich mit den Umrüstungsarbeiten begonnen.

Während der Arbeiten wird auf den jeweiligen Streckenabschnitten die Maximalgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt.



Als Erklärung für das Abmontieren der Beleuchtung gibt die Straßenbauverwaltung an, dass diese veraltet sei. Ersatzzeile würden nicht mehr produziert und die Unterhaltsarbeiten erweisen sich als schwierig. Außerdem soll dadurch die Lichtverschmutzung gesenkt werden und Energie gespart werden. Wichtig sei aber zu betonen, dass die Beleuchtung an Gefahrenstellen, wie etwa Verteilern oder vor Tunnels, bestehen bleibt.



Nicht das erste Mal, dass die Autobahnbeleuchtung abmontiert wird

Bereits Anfang 2014 sind auf der Autobahn A6 zwischen der belgischen Grenze bis nach Strassen und auf der Autobahn A13 zwischen Schifflingen und Bettemburg rund 600 Beleuchtungsmaste abmontiert worden. Die Rechtfertigung damals war, dass die Beleuchtung aus den 1980er Jahren veraltet sei und ihre Lebensdauer überschritten hätte. Auch damals waren Autobahnkreuze und Autobahnzubringer aus Sicherheitsgründen von der Maßnahme ausgeschlossen. Das Ministerium des damaligen Infrastrukturministers François Bausch (Déi Gréng) schätzte, dass durch diesen Schnitt 100.000 Euro pro Jahr an Strom-und Unterhaltskosten eingespart werden könnten.