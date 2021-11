Einmal mehr kommt eine Verteuerung auf die Autofahrer zu. Diesmal ist das Superbenzin mit 98 Oktan betroffen.

Am Donnerstag

98er Sprit wird wieder teurer

Einmal mehr kommt eine Verteuerung auf die Autofahrer zu. Diesmal ist das Superbenzin mit 98 Oktan betroffen.

(TJ) - In der Nacht auf Donnerstag verteuert sich das so genannte Superbenzin mit 98 Oktan um 3,3 Cent Klopffestigkeit auf einen Literpreis von 1,598 Euro. Damit kratzt dieser Treibstoff an der 1,6-Euro-Marke. So teuer war Autofahren noch nie in Luxemburg.

Die übrigen fossilen Energieträger bleiben vorerst unverändert im Preis:

95er Benzin: 1,502 Euro/Liter

Diesel: 1,418 Euro/Liter

Heizöl 50 ppm: 0,793 Euro/Liter

Heizöl 10 ppm: 0,810 Euro/Liter





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.