Ab Mittwoch kostet das Superbenzin 1,6 Cent je Liter mehr.

98er-Benzinpreis zieht an

Ab Mittwoch kostet das Superbenzin 1,6 Cent je Liter mehr.

(TJ) - Nach dem Eurosuper, das am Dienstag bereits 2,4 Cent je Liter teurer wurde, verteuert sich ab Mittwoch auch das so genannte Superbenzin mit 98 Oktan. Damit müssen Autofahrer an der Zapfsäule nunmehr 1,174 Euro pro Liter bezahlen. Alle anderen Kraftstoffe und das Heizöl bleiben vorerst unverändert teuer.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.