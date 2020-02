Das so genannte Superbenzin wird am Dienstag 1,8 Cent teurer.

98er Benzin wird teurer

Teddy JAANS Das so genannte Superbenzin wird am Dienstag 1,8 Cent teurer.

(TJ) - Fahrer eines Wagens, der auf das so genannte Superbenzin angewiesen ist, müssen ab Dienstag beim Tankentiefer in die Tasche greifen. Der Kraftstoff verteuert sich um Mitternacht um 1,8 Cent je Liter, was einen Literpreis von 1,328 Euro ergibt.

Das 95er Benzin war erst am Samstag teurer geworden. Dieselkraftstoff und Heizöl bleiben (vorerst) unverändert: