Neue Energiepreise

98er-Benzin wird am Samstag teurer

Der Literpreis für Super Plus steigt am Samstag um 6,6 Cent und überschreitet damit wieder die Zwei-Euro-Marke.

(lm) – Nachdem am heutigen Freitag fast sämtliche Kraftstoffpreise gestiegen sind, zieht Super Plus am Samstag nach. Der Literpreis des 98er-Benzins steigt um 6,6 Cent auf 2,011 Euro und überschreitet somit erneut die Zwei-Euro-Marke.

Die anderen Preise bleiben unverändert:

Benzin 95 Oktan: 1,722 Euro/Liter

Diesel: 1,830 Euro/Liter

Heizöl 10 ppm: 1,259 Euro/Liter

Heizöl 50 ppm: 1,261 Euro/Liter





