Am Dienstag fallen die Preise für Super Plus und 50ppm-Heizöl. Die restlichen Kraftstoffpreise bleiben unverändert.

Neue Energiepreise

98er-Benzin und Heizöl werden günstiger

(lm) - Am Dienstag gelten an den Tankstellen Luxemburgs wieder neue Preise. Super Plus vergünstigt sich ab Mitternacht nämlich um 1,6 Cent. Damit kostet der Liter noch 1,82 Euro.

Das 50ppm-Heizöl wird am Dienstag ebenfalls um 2,7 cent je Liter günstiger und wird demnach für 0,928 Euro frei Haus geliefert.

Die anderen Preise bleiben unverändert:

95er-Benzin: 1,633 Euro/Liter

Diesel: 1,481 Euro/Liter

10ppm-Heizöl: 0,934 Euro/Liter





