Gute Nachrichten für Benzinverbraucher: Das 95er wird am Mittwoch günstiger.

Op der Pompel

95er wird ein paar Cent günstiger

(jwi) - Am Mittwoch wird das 95er Oktan an den Tankstellen günstiger. So kostet der Liter 2,6 Cent weniger als noch am Tag zuvor und liegt dann bei 1,414 Euro. Die weiteren Preise bleiben derweil unverändert.





