Autofahrer müssen ab Samstag an Luxemburgs Tankstellen wieder etwas tiefer in die Tasche greifen.

95er und 98er Benzin teurer, Heizöl wird leicht günstiger

(SC) - Am Samstag, 30. März, werden die Benzin-Preise in Luxemburg wieder leicht ansteigen. 95er Benzin kostet dann anstatt von 1,203 Euro pro Liter 1,219 Euro, ein Plus von 1,6 Cent. 98er Benzin steigt um 2,5 Cent von 1,286 Euro auf 1,311 Euro.

Heizöl wird hingegen wieder etwas günstiger, allerdings fällt der Preis pro Liter nur um 0,6 Cent auf 0,639 Euro.



Alle anderen Spritpreise bleiben unverändert.