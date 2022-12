Ab Freitag müssen die meisten an der Zapfsäule wieder etwas tiefer in die Tasche bleiben. Nur der Preis für Super Plus bleibt unverändert.

Neue Energiepreise

95er-Benzin, Diesel und Heizöl werden teurer

(lm) - Das Auf und Ab auf den Energiemärkten geht am Freitag in die nächste Runde. Ab Mitternacht müssen die meisten Verbraucher wieder etwas tiefer in die Tasche greifen.

Der Liter 95er-Benzin verteuert sich um 3,6 Cent je Liter auf 1,454 Euro. Der Preis für 98er-Sprit bleibt hingegen unverändert bei 1,644 Euro pro Liter. Dieselfahrer müssen eine Verteuerung um satte 6,1 Cent hinnehmen. Der Treibstoff kostet ab Freitag 1,637 Euro pro Liter.

Der schwefelarme 10ppm-Heizöl sowie die 50ppm-Variante werden ab Mitternacht 6,8 Cent teurer und werden demnach für 1,076 beziehungsweise 1,078 Euro je Liter frei Haus geliefert.





