Energiepreise

95er Benzin wird teurer

Fahrer eines Wagens mit Benzinantrieb müssen ab Donnerstag tiefer in die Tasche greifen.

(TJ) - In der Nacht auf Donnerstag zieht der Preis für das 95er Benzin weiter an: Der Liter wird ab Mitternacht für 1,440 Euro an der Zapfsäule abgegeben, was einer Hausse von 1,8 Cent entspricht.

Die anderen Treib- und Brennstoffe bleiben vorerst unverändert im Preis.

98er Superbenzin: 1.505 Euro/Liter

Diesel: 1.338 Euro/Liter

Heizöl 10ppm: 0,736 Euro/Liter

Heizöl 50 ppm: 0,744 Euro/Liter









