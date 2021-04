Nachdem der Liter 98er Benzin am Donnerstag um 4,4 Cent teurer wurde, steigt nun auch der Preis für den Liter Euro Super 95.

95er Benzin wird teurer

(SC) - In der Nacht auf Freitag wird der Liter 95er Benzin um 2,5 Cent teurer. Am Zapfhahn zahlt man ab Freitag demnach 1,27 Euro pro Liter. 98er Benzin wurde bereits am Donnerstag teurer. Der Preis pro Liter stieg um 4,4 Cent pro Liter auf 1,35 Euro pro Liter. Diesel, Erdgas und Heizöl bleiben im Preis unverändert.





