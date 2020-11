Nachdem am Freitag die Preise für 98er Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas anstiegen, folgt am Samstag eine Preiserhöhung des 95er Benzins.

95er Benzin wird leicht teurer

Nachdem am Freitag die Preise für 98er Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas anstiegen, folgt am Samstag eine Preiserhöhung des 95er Benzins.

(SC) - Am Samstag steigt der Preis für 95er Benzin um 1,8 Cent an. Ab Mitternacht wird der Liter demnach 1,06 Euro kosten. 98er Benzin, sowie Diesel, Erdgas und Heizöl (10ppm) wurden bereits am Freitag um einige Cent teurer.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.