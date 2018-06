95 Jahre und ein bewegtes Leben

Wacher Blick, gewitzt und noch immer schnell im Kopf – wer Pierre Kohnen trifft, kann kaum glauben, dass der rüstige Rentner bereits seinen 95. Geburtstag feiern konnte.

Ein Zeugnis aus der Schule des Jahrgangs 1940/1941, verblichene Fotos aus seiner Zeit beim Supporterclub Allez UNA, die Einladung zur Feier seines 90. Geburtstages in einem Restaurant in Strassen – sorgfältig hat Pierre Kohnen auf einem Tisch in seinem Zimmer im Centre Intégré pour personnes âgéés (CIPA) Gréngewald in Niederanven einige Dokumente ausgebreitet.



An der Wand des hellen Einzelzimmers hängt eine Gemälde, das Pierres Kohnens Heimatdorf Binsfeld zeigt; der Cousin seiner verstorbenen Ehefrau hat es gemalt ...