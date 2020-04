Wie in Sassenheim Freiwillige dafür sorgen, dass die Bevölkerung am Montag ihre Schutzmasken erhalten kann.

94.000 Masken für 17.600 Einwohner

(TJ) - Auf den ersten Blick mutet der Saal wie eine Produktionshalle an. An Tischen sitzen Mitarbeiter und verpacken Material. Erst bei genauem Hinsehen, erschließt sich, was hier passiert: Freiwillige Mitarbeiter der Gemeinde Sassenheim packen Schutzmasken in Tüten und machen sie für die am Montag geplante Verteilung bereit.

"Lieferung am Freitag erhalten"

Am Freitagmorgen habe man die Lieferung erhalten, so Schöffe Mike Lorang, der die Verpackungsaktion begleitet. Was für den einzelnen Einwohner nach wenig aussieht, stellte die Gemeindeverantwortlichen vor eine logistische Herausforderung: Wie verpackt man fast 100.000 Masken und wie sollen sie verteilt werden? 150 Mitarbeiter der Gemeinde meldeten sich spontan und halfen beim Verpacken in Tüten, sodass man binnen weniger Stunden alles auf die Beine gestellt hatte. Die Verpackung lief am Freitagnachmittag an und konnte am Samstag abgeschlossen werden. Auch für die Verteilung am Montag meldeten sich rund 150 Mitarbeiter. Lorang zeigt sich zuversichtlich, dass die Umschläge bis Montagabend bei der Bevölkerung ankommen werden. Den Freiwilligen spricht er dafür einen großen Dank aus.

