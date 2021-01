Ein Fehler hatte dazu geführt, dass Einladungen an Personen verschickt wurden, die noch nicht in der ersten Phase geimpft werden sollten.

93 Personen fälschlicherweise zur Impfung geladen

(dho) - Es war wohl eine recht angenehme Überraschung, die 93 Personen Anfang der Woche in ihrem Briefkasten vorgefunden hatten. Sie waren eingeladen worden, sich einen Termin für eine Covid-19-Impfung zu nehmen.

Doch schnell machten sich bei einigen der Angeschriebenen Zweifel an der Impfstrategie der Regierung breit. „Ich und eine Reihe von Bekannten haben eine Einladung für einen Impftermin im Januar erhalten. Wir sind alle rüstige Mittvierziger und arbeiten im Büro“, schreibt eine Leserin an die Redaktion des „Luxemburger Wort“.

Sich jetzt schon impfen zu lassen, bereitet ihr moralische Bedenken. Schließlich, so findet sie, sollten zuerst alte und gefährdete Personen geimpft werden. Sie informierte sich bei der Santé. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Name von einem Computer per Zufallsprinzip ausgewählt worden sei.

Technischer Fehler

Für Aufklärung in dieser Geschichte sorgt eine Sprecherin der Santé (sowie ein Presseschreiben am Mittwochabend): „Leider handelte es sich um einen technischen Fehler. 93 Personen erhielten fälschlicherweise eine Einladung. Mittlerweile wurden jedoch alle darüber informiert, dass es sich um einen Irrtum handelte und sie nicht zu der Gruppe gehören, die in der ersten Phase geimpft werden sollte.“

In dieser Liste der Impfungen, um die es im besagten Fall geht, sollten nämlich eigentlich lediglich Personen stehen, die Gesundheits- und Pflegedienste außerhalb von Krankenhäusern leisten. Dazu gehören etwa Personen, die alte oder kranke Menschen zu Hause pflegen oder Rettungsdienstler. Insgesamt 3.700 solcher Einladungen waren Anfang der Woche per Post verschickt worden.

