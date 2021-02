93-Jährige betrogen: Angeklagter zu Haftstrafe verurteilt

Der Angeklagte soll eine ältere Dame um ihr gesamtes Erspartes gebracht haben. Nun verurteilten die Richter ihn zu einer Haftstrafe.

Abus de faiblesse und Betrug, so lauteten zwei von mehreren Anklagepunkten, wegen der sich Mitte Januar ein heute 73-jähriger Mann vor Gericht verantworten musste. Ihm wurde vorgeworfen, im Jahr 2015 eine damals 93-jährige Frau um ihre gesamten Ersparnisse gebracht zu haben. So soll der Mann Frau im Gegenzug zu einer Anleihe von 900.000 Euro für Immobilieninvestitionen, monatliche Zahlungen in Höhe von 6.000 Euro versprochen haben.

Die Ermittlungen wiesen allerdings darauf hin, dass die inzwischen verstorbene Frau sich dem Ausmaß ihrer Handlungen nicht bewusst war ...