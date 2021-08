Drei Tage dauert sie, richtiger Braderie-Tag bleibt aber der Montag. Die diesjährige Ausgabe soll wieder möglichst normal ablaufen.

Lokales 2 Min.

92. Straßenverkauf in der Hauptstadt

Back to basics bei der Stater Braderie

Diane LECORSAIS Drei Tage dauert sie, richtiger Braderie-Tag bleibt aber der Kirmesmontag. Die diesjährige Ausgabe soll wieder möglichst normal ablaufen.

Nach einem eingeschränkten Angebot im vergangenen Jahr soll die traditionelle Stater Braderie diesmal wieder unter möglichst normalen Bedingungen über die Bühne gehen. „Die Braderie wird wieder fast so, wie sie vorher war“, versprach Mireille Rahmé, die vor Kurzem den Vorstand des Stater Geschäftsverbands von ihrem Vorgänger Guill Kaempff übernommen hat, am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms.

„Für die Geschäftsleute ist die Stater Braderie ein äußerst wichtiger Tag“, so Mireille Rahmé. Am 28., 29. und 30. August, also das ganze Wochenende über, vor allem aber am Kirmesmontag, locken die Geschäfte demnach mit Sonderangeboten. „Zum Verkauf stehen die restlichen Artikel der Sommerkollektion, aber auch Winterware aus den vergangenen Jahren. Viele Geschäftsleute bieten zudem zehn Prozent auf die neue Kollektion an“, so die Präsidentin des Geschäftsverbands.

Auf drei Tage verteilt

Socken, Schuhe, Schirme: Die Geschichte der Braderie Am 2. September 1929 feiert der Straßenverkauf in Luxemburg-Stadt Premiere. Heute ist die Braderie eine Tradition. 2020 findet das Event wegen Corona voraussichtlich in leicht abgeänderter Form statt. Ein sentimentaler Rückblick in Bildern.

Die Entscheidung, den Straßenverkauf über drei Tage laufen zu lassen, sei aus mehreren Gründen getroffen worden. „Die Menschen arbeiten am Montag. Hinzu kommt, dass wir die Passantenströme besser verteilen wollten.“ Der richtige Braderie-Tag mit insgesamt 230 Verkaufsständen ist und bleibt aber der Montag. Am Wochenende haben die Geschäfte aber bereits die Möglichkeit, Kleiderstangen vor ihren Läden aufzustellen.

Begleitet wird das Event von zahlreichen Animationen im Stadtzentrum, es wird Essens- und Getränkestände geben. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in den Läden und überall dort, wo ein Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, obligatorisch - also eigentlich so gut wie überall. Alles in allem dürfte die Braderie 2021 aber mit deutlich weniger Einschränkungen als im vergangenen Jahr auskommen.

Braderie mit Abstand und Maske Bis zu 120.000 Besucher lockt die Braderie alljährlich in die Hauptstadt. Ob die Kunden auch in Corona-Zeiten dem Aufruf zur Schnäppchenjagd folgen, bleibt abzuwarten.

Ein attraktiveres Bahnhofsviertel

„Die vergangenen 17 Monate waren sehr schwer für die Geschäftsleute. Die Braderie bleibt für sie einer der Höhepunkte des Jahres“, bestätigte auch Serge Wilmes, Erster Schöffe der Stadt Luxemburg. Er wies in diesem Kontext auch auf die Bemühungen der Stadt hin, den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten. Gerade im Bahnhofsviertel habe sich in den vergangenen Monaten eine Menge getan, nicht zuletzt mit der Ankunft der Tram im vergangenen Dezember und der Neugestaltung der Paräisser Plaz.

Die Al Avenue bleibt am Tag der Braderie für den Verkehr geschlossen. Die Tram wird in der Avenue de la Liberté normal verkehren. Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt rät Stadtbesuchern, sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum zu begeben. Neben dem kostenlosen Angebot von Tram und Bussen stehen aber auch viele Parkplätze am Stadtrand und sogar in der Innenstadt teils kostenlos zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es bei der Stadt Luxemburg.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.