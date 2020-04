Sie helfen zwar freiwillig, für ihren Einsatz sieht das Gesetz für die Helfer des nationalen Rettungsdiensts allerdings eine kleine Entschädigung vor. Die Beträge für das Jahr 2019 wurden ausbezahlt.

9,5 Millionen Euro für freiwillige Rettungskräfte

Die Helfer des nationalen Rettungsdienstes sind rund um die Uhr im Namen der Sicherheit hierzulande im Einsatz- die meisten von ihnen freiwillig, ohne Bezahlung. Das Gesetz sieht für sie allerdings Entschädigungszahlungen vor. Denn mit der Reform der Rettungskräfte im Sommer 2018 wurden mehrere Anreize geschaffen, die den Freiwilligendienst weiter attraktiv gestalten sollen.



Die Auszahlung der Entschädigungen soll eigentlich alle sechs Monate erfolgen, allerdings waren sie zuletzt zum Teil unter anderem durch die Einführung eines neuen informatischen Systems in Verzug geraten. Nun konnten allerdings alle Zahlungen getätigt werden.

Ende März wurde die Zahlungen allerdings nachgeholt: So wurden für das Jahr 2019 insgesamt mehr als 9,5 Millionen Euro an freiwillige Helfer ausbezahlt. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Marc Goergen (D'Piraten) an Innenministerin Taina Boffering hervor.

Ein Großteil betrifft Zahlungen (8,1 Millionen Euro) für geleistete Bereitschaftsdienste, organisatorische Aufgaben und Rückerstattung von Zusatzversicherungen. So werden den freiwilligen Rettern bis zu 50 Prozent der Zahlungen, die sie für eine zusätzliche Rentenversicherung oder private Krankenversicherung leisten, zurückerstattet. Für geleistete Bereitschaftsdienste, erhalten sie einen Euro pro Stunde, für Dienste in einer Kaserne zehn. Ein Chef de centre, beziehungsweise ein Chef de groupe erhält indes monatlich zwischen 200 und 250 Euro.

Entschädigungszahlungen für Kurse

Rund 580.000 Euro wurden hingegen an Freiwillige für das Halten von Fortbildungen ausbezahlt, 160.000 an Helfer, die an solchen Kursen teilgenommen haben.



Das Reglement für die Entschädigungszahlungen wurde zuletzt im Januar angepasst. Seitdem erhalten freiwillige Helfer ebenfalls eine Entschädigung, wenn sie an anderen Aktivitäten, beziehungsweise Arbeiten für den nationalen Rettungsdienst durchführen.

