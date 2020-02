Viele Menschen haben sich am Wochenende typisieren lassen, um als Stammzellenspender Rizo Agovic, der an Leukämie erkrankt ist, helfen zu können.

880 Personen als Stammzellenspender registriert

Am Samstag waren 816 Personen aus Schifflingen und dem ganzen Land in das Gemeindehaus im Dorfzentrum gekommen, um sich als möglicher Stammzellenspender registrieren zu lassen.



Die Aktion war von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Vereinigung „Don de Moelle Luxembourg“ organisiert worden, nachdem bekannt geworden war, dass der im Gemeinderat tätige Rizo Agovic an akuter Leukämie erkrankt ist und dringend einen sogenannten genetischen Zwilling sucht. Mehr als 20 Freiwillige waren am Morgen für die Blutabnahme im Einsatz.



Doch auch in Monnerich, wo Rizo Agovic als Stadtplaner tätig ist, war bereits am Donnerstag eine Registrierungsaktion organisiert worden. Auch dort hatten sich 64 Personen testen lassen. Bürgermeister Jeannot Fürpass ließ während der vergangenen Ratssitzung ausrichten, dass Rizo Agovic sich bedanke und gesagt habe, die Solidarität sehr zu spüren.



Jeder, der sich am Samstag nicht testen lassen konnte, kann sich dennoch jederzeit registrieren und so möglicherweise einer an Leukämie erkrankten Person das Leben retten.



www.plooschterprojet.com



www.dondemoelle.lu