Am Samstagmorgen ist es auf der Escher A4 zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer ist dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammengestoßen.

88 jähiger Geisterfahrer stirbt nach Frontalkollision auf A4

(dho) - Ein 88 jähriger Mann aus dem Süden des Landes ist am Samstagmorgen bei einem Autounfall auf der A4 ums Leben gekommen. Eine weiter Autofahrerin wurde verletzt.



Kurz vor 7.40 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass ein Autofahrer in die falsche Richtung durch den Kreisverkehr Raemerich fahre und ebenfalls in verkehrte Richtung auf die A4 aufgefahren sei.



Nur wenig später kam es in Höhe der Ausfahrt Esch-Zentrum auf der Überholspur zu einer Frontalkollision mit einem Fahrzeug, das in Richtung Reamerich unterwegs war.



Bei dem Unfall wurden beide Fahren in ihren Wagen eingeklemmt, sodass sie vom Rettungsdienst befreit werden mussten. Für den 88 jährigen Mann aus dem Süden des Landes, der seinen Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in die falsche Richtung steuerte, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin des zweiten in den Unfall verwickelten Wagens wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Details über die Schwere der Verletzungen liegen nicht vor.

Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr kurzzeitig gestoppt werden. Danach wurde eine der Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben. Der Mess- und Erkennungsdienst wurde mir der Unfalluntersuchung befasst.