Der 85-jährige Mann, der am Donnerstag in Kirchberg vermisst worden war, ist wohlauf. Die Vermisstenmeldung ist demnach gestrichen.

85-Jähriger wieder aufgetaucht

(SH) - Ein 85-jähriger Mann war am Donnerstagnachmittag in Kirchberg vermisst worden. Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, wurde der Mann im Krankenhaus angetroffen. Er ist wohlauf.