Saarbrücken

85-Jährige fährt mit Auto in Schaufensterscheibe

Die Frau wurde dabei nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

(dpa/lrs) – In der Innenstadt von Saarbrücken ist am Donnerstagmittag eine Frau mit ihrem Auto in eine Schaufensterscheibe gefahren. Die 85-Jährige sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie habe angegeben, wegen einer Blockade des Gaspedals habe ihr Auto plötzlich stark beschleunigt. Andere Menschen wurden nicht gefährdet. Die Polizei schätzte den Schaden an dem Orthopädiegeschäft sowie dem Auto auf insgesamt etwa 10.000 Euro.

