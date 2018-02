(str) - Der Mann sei bereits nervös gewesen, als er das Flugzeug in Findel bestieg, sagte eine Flugbegleiterin am Montag vor der Strafkammer als Zeugin aus. Nachdem ihm auf Verlangen hin ein Fensterplatz zugeteilt wurde und er einschlief, war dann aber erst einmal Ruhe auf dem Luxair-Flug nach Rimini am 24. August 2014.



Doch das sollte sich schnell und dramatisch ändern. Denn kurz nach der Essensausgabe stand der damals 78-jährige Fahrgast plötzlich in der Bordküche und schleuderte einer Stewardess das Tablett mit dem Essen ins Gesicht. Er werde nichts essen, weil er kein Glas Crémant erhalten habe, tobte er und beleidigte sowohl die Flugbegleiterinnen wie auch mehrere Passagiere.



Eskalation 30 Minuten vor der Landung

Die Luxair-Angestellten blieben trotz des unvermittelten Angriffs ruhig, erklärten dem Mann, dass er geschlafen habe, und sie ihm deshalb kein Getränk hingestellt hätten. Er könne aber jederzeit eines bekommen. Doch davon wollte Pierre R. nichts wissen. Für die verbleibenden rund 30 Flugminuten wurde er zum Albtraum für die Flugbegleiterinnen.



Als er aufgefordert wurde, sich während der Landephase zu setzen, verweigerte er das. Er werde stehen bleiben, bekräftigte er. Nachdem jegliche Überzeugungsversuche fehlgeschlagen waren und der widerspenstige Passagier zunehmend aggressiver wurde, ordnete der Flugkapitän an, den Mann gewaltsam mit einem dafür vorgesehenen Restraint-Kit an einem Sitz zu fixieren.



Dabei wehrte sich der damals 78-Jährige aber mit Leibeskräften, biss, boxte, zwickte und kratzte die Flugbegleiterinnen. Erst mit der Unterstützung eines weiteren Passagiers, eines Ausbilders bei der Cargolux, konnte der Mann überwältigt werden. Als die Flughafenpolizei ihn in Empfang nehmen wollte, leistete er derart Widerstand, dass mehrere Beamte ihn am Boden überwältigen mussten.



Flugsicherheit gefährdet



Im Prozess wurde sich am Montag dann auch ausführlich damit befasst, warum es zwingend notwendig war, dass der Mann sich setzen und anschnallen musste: Eine leichte Turbulenz bei der Landung hätte ausgereicht, damit der Mann durch den ganzen Passagierraum geschleudert worden wäre und sich selbst wie auch andere Passagiere schwer verletzen hätte können.



Verletzt wurden indes zwei Flugbegleiterinnen. Eine erlitt lediglich blaue Flecken und Kratzer, die andere war wegen einer Verletzung an der Hand sechs Wochen lang arbeitsunfähig. Trotz einer Operation wegen eines gequetschten Nervs leidet sie auch dreieinhalb Jahre nach dem Vorfall noch unter Schmerzen und muss regelmäßig in physiotherapeutische Behandlung.



Für die beiden Mitarbeiterinnen und die Fluggesellschaft forderte ein Anwalt als Nebenkläger dann auch insgesamt rund 40 000 Euro Schadenersatz.



Neun Monate Haft und Geldbuße gefordert

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragte indes eine Haftstrafe von neun Monaten und eine Geldbuße für den heute 81-Jährigen. Er hob hervor, dass der Vorfall auch ganz anders hätte enden können, und, dass der Beschuldigte, indem er alle vier Begleiterinnen von ihrer Arbeit abhielt, die Sicherheit im Flugzeug in Gefahr brachte.



Zudem hätte der Pilot mit verringerter Geschwindigkeit landen müssen, um dem Kabinenpersonal die Zeit zu geben, den Mann zu fixieren. Das sei erst Sekunden vor der Landung gelungen. Der gewaltsame Übergriff gegen die Stewardessen sei nicht zu tolerieren und müsse auch trotz des hohen Alters des Angeklagten bestraft werden.



Das Urteil ergeht am 8. März.

Prozess im zweiten Anlauf



Es ist übrigens bereits das zweite Mal, dass der Prozess in erster Instanz gegen Pierre R. stattfindet. Beim ersten Anlauf im November 2016 war er dem Prozess ferngeblieben und hatte dann aber die Richter kontaktiert, um doch Stellung zu den Vorwürfen beziehen zu können. Das wurde ihm gestattet und der Prozess nun neu angesetzt. Beizutragen hatte der Beschuldigte aber auch am Montag nichts.