Beschädigung von öffentlicher Infrastruktur

8.730 Fälle von Vandalismus in fünf Jahren

Vandalismus an öffentlichen Infrastrukturen ist hierzulande alles andere als eine Seltenheit. Zwischen 2017 und 2021 hat die Polizei insgesamt 8.730 solcher Vorfälle registriert - also im Durchschnitt rund fünf pro Tag. Jedoch ist die Zahl der Vorfälle in den vergangenen zwei Jahren zurückgegangen. Dies geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Frage der DP-Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty an den Ressortminister François Bausch (Déi Gréng) hervor.

Die mutwillige Beschädigung von Objekten ist kein Kavaliersdelikt. Demnach werden nach solchen Vorfällen auch Ermittlungen eingeleitet. In den vergangenen fünf Jahren hat die Polizei in der Folge gegen 2.998 Personen eine Strafanzeige wegen Vandalismus gestellt.

Die 8.730 festgestellten Fälle gehen auf Vorfälle an staatlichen und kommunalen Infrastrukturen zurück. Sie betreffen somit neben Schäden an Gebäuden oder Monumenten unter anderem auch mutwillige Beschädigungen an Straßeninfrastrukturen. Wie der Minister in seiner Antwort erklärt, hätten sich laut den Polizeistatistiken rund 71 Prozent der Vorfälle im öffentlichen Bereich zugetragen, 6,2 Prozent in der Umgebung von Schulen. Sowohl repressive als auch präventive Maßnahmen könnten zu einer Reduzierung der Vorfälle führen, so der Minister.

Nur relativ wenige Vandalismus-Vorfälle wurden indes an Gebäuden registriert, die in der Hand des Staates sind. In den vergangenen fünf Jahren seien 15 bis 20 Fälle jährlich festgestellt worden, so François Bausch in der Antwort. Bei den Vorfällen handele es sich hauptsächlich um Graffitis, Brandstiftungen oder mutwillige Zerstörungen von Beleuchtungen beziehungsweise Fenstern. Genaue Zahlen zu den entstandenen Schäden kann der Minister nicht nennen. In der Regel hätten die Vorfälle Reparaturkosten zwischen 1.000 und 10.000 Euro nach sich gezogen.

