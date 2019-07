2.667 von 3.399 Schülern haben ihren Sekundarschulabschluss in diesem Jahr bereits nach dem ersten Anlauf in der Tasche.

78 Prozent Erfolgsquote bei Abschlussexamen

2.667 von 3.399 Schülern haben ihren Sekundarschulabschluss in diesem Jahr bereits nach dem ersten Anlauf in der Tasche.

(str) - Der Minister ist zufrieden. Das betont das Unterrichtsministerium ausdrücklich in der Pressemitteilung, mit der Claude Meisch am Montag die Resultate der Sekundarschulexamen bekannt gab. "78 Prozent der jungen Menschen erhalten ihr Diplom nach den Sommerexamen, die Luxemburger Schule erbringt weiterhin gute Erfolgsquoten", wird der Minister zitiert. 78 Prozent, das sind 2 667 Examenskandidaten.

Damit bleibt die Erfolgsquote im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 15 Prozent müssen im Herbst Nachexamen belegen. Das ist ein Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Prozent mehr, sieben Prozent der Schüler, sind durchgefallen. Insgesamt waren 3.399 Kandidaten zu den Abschlussprüfungen angetreten.

84 Prozent Erfolgsquote im klassischen Unterricht

Im Enseignement secondaire classique haben indes 84 Prozent der Schüler ihr Examen im ersten Anlauf bestanden. Zwölf Prozent müssen im September erneut auf die Zähne beißen. Vier Prozent müssen das Jahr wiederholen, um eine neue Chance auf ein Diplom zu erhalten.

Im Enseignement secondaire général liegt die Erfolgsquote bei 73 Prozent. 17 Prozent müssen sich einem Nachexamen stellen und zehn Prozent sind durchgefallen.

Die Erfolgsquote liegt wie bereits in der Vergangenheit bei Mädchen höher als bei Jungen – 80 Prozent der Mädchen haben ihre Examen beim ersten Anlauf bestanden und nur 76 Prozent der Jungen.

114 Schüler erhalten zudem die Auszeichnung "excellent". Ihr Notendurchschnitt betrug demnach mindestens 52 von 60 möglichen Punkten. 101 dieser Schüler kommen aus dem Classique, 13 aus dem Général.

100 Prozent Erfolg im Schengen-Lyzeum

Ein Blick in die Statistiken des Unterrichtsministeriums verrät aber noch mehr. So zeigt sich, dass die 45 Abiturienten aus dem deutsch-luxemburgischen Schengen Lyzeum in Perl den sichersten Weg zum Erfolg gewählt hatten. 100 Prozent der Kandidaten haben ihre Examen bestanden.

Mit 96 Prozent ebenfalls sehr hoch war die Erfolgsquote im klassischen Unterricht zudem bei der Section langues courantes. Von 78 Kandidaten haben 75 bestanden und drei müssen für Nachexamen antreten.

Eine Quote von 93 Prozent erreichten die Schüler der Section musique. Von 28 Kandidaten haben 26 bestanden, zwei müssen nachsitzen.

Im ehemals technischen Unterricht haben die Schüler der Section de la formation de l'éducateur en alternance mit 94 Prozent die höchste Quote erzielt. Nur zwei von 36 Schülern müssen sich Nachexamen stellen.

An zweiter Stelle liegen ebenfalls angehende Erzieher. 82 Prozent der Examenskandidaten der Section de la formation de l'éducateur haben auf Anhieb bestanden. Von 235 Schülern haben 192 bestanden, 38 Nachexamen und fünf haben nicht bestanden.